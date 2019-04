Incidenti: perde il controllo dell’auto e si scontra con un palo, un ferito a Lamezia

Era stato attivato l'elisoccorso il cui intervento, poi, non si è reso necessario per un uomo di 60 anni che ha perso il controllo della sua auto andandosi a scontrare ad un palo della rete di distribuzione Enel.

L'incidente stradale è avvenuto alle 8 circa di stamattina in contrada Spartà nel comune di Lamezia Terme. Unica vettura coinvolta una Hyundai Accent che, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada. A bordo il solo conducente che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

L'uomo, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato in collaborazione con il personale sanitario del Suem118 che lo ha successivamente trasportato presso la struttura ospedaliera.

I vigili del fuoco hanno anche provvedevano alla messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto carabinieri per quanto di competenza.