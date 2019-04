È allerta meteo in alcuni comuni della jonica reggina: rischio frane e inondazioni

Le abbondanti piogge abbattutesi nelle ultime ore hanno fatto scattare l’allarme sulla costa jonica reggina, in particolare nei comuni di Staiti, Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio e Brancaleone.

Poco dopo la scorsa mezzanotte, infatti, e con validità per le successive 12 ore, il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal ha trasmesso alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Protezione Civile Regionale e Nazionale, e ai Comuni, una “Comunicazione Superamento Soglie per Eventi in Corso” di livello 2 (su tre) riferita alla zona interessata.

Nelle aree a rischio frana, in particolare in quelle classificate dal Pai o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, secondo l’Arpacal c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi franosi o di inondazione e che potrebbero ovviamente comportare danni a cose e persone.

Tra le azioni da intraprendere, il Multirischi Arpacal suggerisce a ciascun soggetto che ha competenza in questi casi, di “procedere ai relativi livelli di allertamento e mettere in atto le misure previste dalla propria pianificazione d’emergenza”.