Provincia, proclamati i nuovi consiglieri provinciali

Dopo lo scrutinio delle schede di ieri e l'esito dello spoglio, sono stati proclamati ufficialmente oggi pomeriggio alle 16,30 dall'Ufficio elettorale i dieci consiglieri provinciali, che accompagneranno il presidente dell'ente, Ugo Pugliese, nei prossimi due anni di mandato. Rispetto alle comunicazioni ufficiose di ieri, non ci sono state variazioni.

Alla proclamazione erano assenti tre consiglieri. Rispetto al precedente consiglio, sono sempre sette i consiglieri di maggioranza, che, però, sono frutto della lista unitaria di Partito democratico e dei Demokratici di Enzo e Flora Sculco; tre invece, quelli del centro destra. In particolare, della maggioranza sono 4 dei DemoKratici e tre del Pd. Solo due i rappresentanti della città capoluogo, così come due sono anche quelli provenienti da Petilia Policastro.

Tra le anomalie, l'elezione di Costanzo che è vice sindaco a Petilia Policastro in una giunta con un sindaco che era stato eletto nel Pd, Amedeo Nicolazzi. L'altra riguarda Anna Curatola, tornata in consiglio nelle fila di Forza Italia (ed adesso entrata anche in quello provinciale) dopo essere stata anche lei vice sindaco, ma nelle fila del Pd, nell'era Vallone. Dopo la proclamazione, è stato lo stesso Pugliese a dare il benvenuto ai neo consiglieri, sottolineando che “il principio ispiratore di tutta l’azione amministrativa dell’Ente, quello che contraddistingue il modo di lavorare e di pensare il nostro territorio è quello di area vasta!”.

Il presidente, inoltre, ha sottolineato che “qui le contrapposizioni e gli scontri si lasciano da parte per far spazio alla necessità di dare risposte a comunità che per troppo tempo sono stato vittime di una visione frammentaria. Siamo già troppo deboli non ci è consentito di perdere tempo in inutili e dannosi scontri!”. Inoltre, Pugliese sottolinea di aver colto “in questi due giorni ho colto nei consiglieri comunali e nei sindaci candidati la voglia di partecipare e rappresentare i territori, e questo mi lascia ben sperare per il lavoro che dovremo fare insieme”.

Infine, per il presidente dell'ente intermedio “si parte con il piede giusto si parte da un bilancio preventivo già approvato, e da quello consuntivo già pronto e che sarà messo a disposizione dei consiglieri provinciali nei prossimi giorni”.

Ed è proprio l'approvazione del bilancio consuntivo il primo impegno che, a breve, i neo eletti saranno chiamati a deliberare nel loro primo consiglio provinciale.