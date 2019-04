Controlli della Mobile, cinque arresti e una denuncia

È di cinque arresti e una denuncia il bilancio delle attività di controllo del personale della squadra mobile di Crotone, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza. Nel corso di serrate attività gli agenti hanno arresto tre persone: P. G., 66enne, P. M. 27enne e B. F., 26enne, indagati per il reato di detenzione di arma clandestina, porto abusivo di armi, inosservanza relativa alle modalità per il trasporto di armi ed esplosivi, inosservanza obbligo tenuta registro operazioni giornaliere, ricettazione in concorso.

Durante un controllo lungo la 106 a Rocca di Neto, gli agenti hanno controllato l’autovettura a bordo della quale viaggiavano i tre, e hanno scoperto all’interno del cofano posteriore la presenza di materiale esplosivo di genere pirotecnico con potenziale verosimilmente elevato, trasportato in maniera illegale e senza alcuna cautela. La verifica, effettuata da parte di personale specializzato, ha fatto emergere la presenza di prodotti esplosivi, del peso totale lordo di 60 chili. In relazione a quanto sopra si procedeva a trarre in arresto i suindicati individui, che sono stati sottoposti ai domiciliari, presso le proprie abitazioni.

Nella stessa mattinata gli agenti hanno denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, il crotonese S. G., 22enne, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliari, sono stati trovati un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, nonché n. 52 semi di cannabis.

Infine, nel pomeriggio della stessa giornata, S. S., 39enne e T. G., 42enne, entrambi crotonesi, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Durante un controllo nei pressi del bivio di Cutro, gli agenti hanno trovato, nacosto sotto il sedile del conducente, un involucro di cellophane termosaldato contenente 19,3 grammi di cocaina. Pertanto, i due sono stati messi ai domiciliari.