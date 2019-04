Internet delle cose e gioco online: panoramica e possibili sviluppi

La prossima grande parola d'ordine del mondo tecnologico è Internet delle cose o IoT (dall’inglese Internet of Things). L'Internet delle cose promette di trasformare il nostro modo di vivere collegando sensori, elettrodomestici e altre apparecchiature elettroniche tra loro attraverso le reti locali e Internet in generale. È un modo per gli individui, le imprese e i governi di condividere automaticamente e senza soluzione di continuità e raccogliere dati su una scala senza precedenti. Per gli operatori di gioco, è un'opportunità di interagire con i giocatori attraverso un canale promettente e altamente remunerativo.

Che cos'è l'Internet delle cose ?

L'Internet delle cose (IoT) è una tendenza in atto in cui sempre più dispositivi elettronici - sensori, monitor, telecamere, ecc. - sono collegati tra loro attraverso reti locali e globali. Tradizionalmente, pensiamo a Internet come una rete di dispositivi con cui interagiamo su base personale, come computer portatili, workstation e dispositivi mobili. L'Internet delle cose è stato progettato per essere un'interfaccia per le comunicazioni macchina-macchina, consentendo ai piccoli dispositivi elettronici incorporati di inviare dati ad altri dispositivi senza richiedere l'input di un utente.

Con la crescente popolarità e la diminuzione dei costi dei dispositivi collegati, l'Internet delle cose dovrebbe creare una rete globale di sistemi automatizzati, capaci anche di operazioni di auto-diagnosi.

La crescita del mercato del gioco online

Come l'Internet delle cose, anche l'industria del gioco online ha visto una crescita incredibile anno dopo anno con la proliferazione di Internet ad alta velocità e del mobile computing. Nell'ultimo decennio, il mercato mondiale è quasi triplicato. I casinò mobili, in particolare, hanno visto una crescita esplosiva con la crescente popolarità di smartphone e tablet.

Nei prossimi anni – fino al 2026 – le previsioni dicono che il mercato mondiale del gioco online crescerà a un ritmo dell’11% su base annuale. E per quanto riguarda l’Italia? Per avere un’idea, i casino online sicuri con licenza AAMS recensiti su CasinoPilota hanno fatto registrare, nel 2018, un giro d’affari da 100 miliardi di euro. Per lo Stato italiano, l’incasso è stato di circa 9,6 miliardi.

Come funziona l’industria del gioco

I giochi Free-to-play, sebbene diversi dalle tradizionali piattaforme di gioco online, sono tra i giochi con il più alto incasso di oggi sull'App Store di Apple. Questi giochi si differenziano per l'uso degli acquisti in-app e delle valute virtuali per stimolare il coinvolgimento dei giocatori e aumentare le entrate.

Gli operatori di gioco si affidano già all'analisi per monitorare il coinvolgimento dei giocatori e mantenere l'interesse dei giocatori. I programmi fedeltà hanno storicamente gestito questo aspetto premiando i giocatori e fornendo incentivi per continuare a giocare, pur consentendo all'operatore di massimizzare i rendimenti. Questo richiede un sacco di decisioni e di elaborazione dei dati: per fare questo, i casinò fisici si affidano pesantemente a telecamere, sensori e feedback da parte dei concessionari per fornire i dati necessari per prendere queste decisioni. Con l'Internet delle cose in relazione al gioco online, gran parte di questo processo può essere automatizzato.

In che modo l'Internet delle cose avrà un impatto sul gioco online?

L'Internet delle cose ha il potenziale per rivoluzionare il gioco online in uno di due modi: colmando il divario fisico tra la piattaforma e il giocatore e integrando le piattaforme online con i casinò fisici.

L'Internet delle cose è guidato in parte dall'aumento dell'uso di dispositivi mobili. Smartphone e tablet contengono una serie di sensori - fotocamere, accelerometri, sensori tattili e di pressione e persino cardiofrequenzimetri - a cui le applicazioni mobili possono attingere per raccogliere e riportare i dati sull'esperienza dell'utente. Inoltre, non va dimenticato il nuovo mercato delle fitness band e degli smartwatch, che comunicano con i dispositivi mobili per visualizzare le notifiche, tenere traccia dello stato di salute e dell'attività e persino gestire chiamate e messaggi di testo direttamente dal polso dell'utente.

Cosa ha a che fare tutto ciò con il gioco online? Monitorando e analizzando i giusti set di dati, le piattaforme di gioco online possono imparare nel tempo come i clienti interagiscono e rispondono ai giochi online. Proprio come i casinò possono analizzare le reazioni dei giocatori attraverso le espressioni facciali, la parola e le indicazioni non verbali, i dispositivi mobili forniscono una grande varietà di modi per misurare la soddisfazione dei giocatori durante il corso di un gioco.

Il trucco con le piattaforme di gioco mobile è che devono bilanciare la raccolta dati con la privacy del giocatore. Quando un giocatore entra in un casinò, c'è una comprensione reciproca che il giocatore può essere monitorato nel corso del suo soggiorno. Con l'Internet delle cose, l'area di gioco si sposta dalla proprietà del casinò alla proprietà del giocatore, e il rapporto diventa più sfumato. Per esempio, le applicazioni mobili richiedono l'accettazione esplicita da parte dell'utente prima ancora di poter essere installate sul dispositivo. La raccolta mobile dei dati è utile, ma deve sempre essere effettuata in modo da rispettare la privacy dell'utente.