Sellia, riunione per i lavori di riqualificazione della provinciale 25 Arsanise- Catanzaro

Entro pochi mesi il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Strada provinciale 25 Arsanise-Catanzaro prenderà corpo per concretizzare un ulteriore passo verso la messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per il collegamento tra il comprensorio della Presila e del Capoluogo di Regione. E’ quanto emerso nel corso della riunione organizzata nella Sala consiglio dal Comune di Sellia dal sindaco, e consigliere provinciale, Davide Zicchinella, alla presenza del presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo.

Una occasione per fare il punto sullo stato dell’arte delle procedure di programmazione dei lavori con i tecnici, ma soprattutto con i cittadini e gli amministratori del comprensorio. All’appello hanno, infatti, risposto i colleghi sindaci di Taverna ( Sebastiano Tarantino), Magisano ( Fiore Tozzo), Fossato Serralta ( Domenico Raffaele) e l'assessore di Albi ( Francesco Marchese). Assente per motivi di salute il sindaco di Zagarise Domenico Gallelli; presente il consigliere comunale di Pentone Vincenzo Marino. Il sindaco Zicchinella ha aperto i lavori ripercorrendo le tappe più importanti che hanno portato al finanziamento dei lavori, con l’impegno dell’allora presidente della Provincia Enzo Bruno.

“Grazie alla presenza dei tecnici provinciali guidati dal dirigente del settore Infrastrutture, Floriano Siniscalco, e dal rappresentare della società di progettazione - la A.T.P.: Hydrodata S.P.A. (capogruppo) – Hypro S.R.L. – Public Works S.R.L. – l’ingegner Raffaele Scalise, abbiamo potuto conoscere la tipologia di interventi previsti e la tempistica dell'ultimazione della progettazione stessa che permetterà di poter appaltare i lavori. Importanti interventi saranno fatti all'asta fluviale con briglie, circa trenta, semissommerse che regoleranno il flusso del fiume. La strada sarà ulteriormente protetta con muri fondati su pali che eviteranno sifonature e danneggiamenti. Comunicati anche i primi risultati sugli studi geologici e fluviali. Saranno bonificare tutte le zone in frana sul lato della montagna e irreggimentati tutti i canali che da monte attraversano la strada. Sarà ampliata la carreggiata nei tratti oggi ristretti. Abbiamo avuto garanzie che i lavori saranno eseguiti mantenendo la strada sempre aperta. A questo primo incontro – ha assicurato il sindaco Zicchinella - ne seguiranno ovviamente altri ed io continuerò nella mia duplice veste di Sindaco e Consigliere provinciale a fare da ‘cane da guardia’ alla nostra Strada”.

I sindaci e gli amministratori presenti hanno evidenziato l’importanza dell’arteria la cui fruizione assicura ai cittadini di poter accedere ai servizi socio-sanitari nel capoluogo e agli studenti di esercitare in maniera adeguata il diritto allo studio. Dopo l’intervento tecnico di Siniscalco e Scalise – i tempi di progettazione restano 60 giorni per la per la prima fase di studio e di progettazione e altri 30 giorni per portare progetto definitivo e quindi appaltare i lavori – le conclusioni sono state affidate al presidente Abramo. L’importanza dell’arteria per il collegamento tra capoluogo e comprensorio, e nello stesso tempo la sinergia dei sindaci e dell’amministratori dell’area centrale della Calabria sono alcuni degli aspetti messi in rilievo per rilanciare la necessità di dare voce forte e rappresentanza consolidata sono alcuni degli aspetti messi in rilievo. Una sinergia, quella tra i sindaci della provincia di Catanzaro – rimarca il presidente – già dimostrata con la votazione unanime del bilancio di previsione nel corso dell’assemblea dello scorso 28 marzo”.