Piccone, mazza e scala per rubare in un appartamento: un arresto a Catanzaro

Un pluripregiudicato, Cosimo Damiano Passalacqua, 23 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Catanzaro per furto in abitazione.

I FATTI | Nella serata di ieri, nella zona di viale Isonzo, personale della Squadra Volante si è accorto della presenza di una scala metallica, di circa tre metri, appoggiata ad un muro che conduceva sul tetto di una struttura adiacente.

Insospettiti gli agenti hanno controllato la casa e, all’interno di un giardino oltre il muro, hanno visto due persone con il volto travisato da un passamontagna, uno dei quali aveva tra le mani una grossa mazza metallica. Passalacqua, invece, stava uscendo da una porta finestra posta al piano terra dell’abitazione circondata dal giardino ed aveva in mano un piccone, l’uomo, a viso scoperto, è stato subito riconosciuto dagli Agenti.

I tre malviventi, scoperti, sono scappati, costringendo i poliziotti ad un inseguimento, durante il quale Passalacqua ha perso dalla tasca dei pantaloni un orologio con il cinturino rosso e si è liberato del piccone, riuscendo a dileguarsi nelle palazzine vicine, mentre gli altri due sono fuggiti nella fitta vegetazione presente nella zona.

A quel punto gli agenti, recuperati gli oggetti caduti, si sono recati nell’abitazione di Passalacqua per portarlo in Questura per ulteriori accertamenti. Il giovane è stato sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza. Proseguono le attività di indagini finalizzate all’identificazione dei complici del furto.