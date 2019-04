Cotronei: apre una pista abusiva in un bosco, denunciato 53enne

I carabinieri forestali di Petilia Policastro con il supporto della stazione di Cotronei hanno scoperto, pochi giorni fa, una pista realizzata senza alcuna autorizzazione in un bosco comunale in località Terrate del comune di Cotronei. La pista doveva servire presumibilmente per facilitare l’accesso ad una proprietà privata. Il responsabile, un operaio di 53 anni di Cotronei, è stato individuato e deferito alla Procura della Repubblica per violazioni della normativa paesaggistica e ambientale.

È stata aperta una pista all’interno di un’area boschiva comunale, abbattendo otto roverelle e realizzando scarpate lungo il percorso alte sino a tre metri, in un’area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico. L’opera è stata realizzata senza alcuna autorizzazione da parte dell’ente proprietario, con il rischio di innescare disordini idrogeologici.

È stata elevata anche una sanzione amministrativa per inosservanze alle PMPF (Prescrizioni di massima e polizia forestale), il regolamento regionale che norma il taglio degli alberi e i movimenti di terreno nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.