Nicotera: sequestrate mille forme di formaggi ammuffiti, una denuncia

I Carabinieri del Nas di Catanzaro e della Stazione di Joppolo, col personale veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato un controllo all'interno di un caseificio di proprietà di una cooperativa agricola ubicato nella frazione Caroniti di Nicotera.

All'interno della struttura i Carabinieri hanno trovato del formaggio stagionato in cattivo stato di conservazione dovuto alla presenza della muffa e in avanzato stato di deterioramento, riposto in locali per la stagionatura in carenti condizioni igienico-strutturali.

Sono state sequestrate circa 1000 forme di formaggio e ricotta per un peso complessivo di 1000 chilogrammi risultate, tra le altre cose, prive delle indicazioni di legge relative alla tracciabilità degli alimenti e pronte per la commercializzazione per un importo complessivo di 150mila euro.

Inoltre, è stata disposta la chiusura-sospensione dei locali nei quali sono state riscontrate carenze di natura igienico-strutturale mentre il legale rappresentante dell'azienda P. Z., 49 anni di Joppolo, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per la detenzione del formaggio in cattivo stato di conservazione.

I prodotti erano destinati anche a catene di supermercati di livello nazionale.