Marano Marchesato, decade presidente del consiglio comunale

I Consiglieri di minoranza del Comune di Marano Marchesato, Serafino Conforti, Ida Guido, Raffaele Guido, Vincenzo Greco e, in qualità di cittadino Tonino Belmonte, hanno presentato la richiesta di decadenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale per incompatibilità.

Il primo perché ha il fratello come amministratore del condominio di bene in parte (70%) del Comune, il secondo perché ha ricevuto incarichi come Ingegnere dello stesso Comune. Dopo aver presentato la richiesta in Consiglio Comunale senza nessuna risposta i consiglieri hanno quindi la procedura prevista e sono ricorsi al Tribunale.

Così ieri è stata emessa la sentenza che stabilisce di fatto la decadenza del Presidente del Consiglio mentre, essendosi dimesso il fratello del Sindaco, è stata rimossa la causa della sua incompatibilità. “La sentenza - scrivono i consiglieri promotori dell’azione legale - secondo il nostro parere ristabilisce un minimo di regole visto che, il Sindaco ha violato per tanti anni le norme, dal momento che il fratello occupava l’incarico da oltre un decennio, ha dovuto rimuovere la causa dell’incompatibilità, ed è decaduto il Presidente perché non si possono avere incarichi dallo stesso Comune dove si esercita la condizione di Consigliere Comunale.

“Non una soddisfazione a metà visto che per il Giudice erano entrambi incompatibili. Per il prosieguo valuteremo se ricorrere alla sentenza visto che la incompatibilità c’era anche al momento della candidatura. Non è facile ristabilire regole calpestate ma proseguiremo per ogni settore la nostra azione convinta, di controllo e stimolo. Ci sono tanti aspetti e tante questioni da sanare e con la dovuta perseveranza le affronteremo tutte nelle sedi previste e necessarie” hanno dichiarato i consiglieri di minoranza.