Smantellate le piazze di spaccio del cosentino: in 57 in manette nel maxi blitz “Alarico”

Una sfilza di reati contestati a quasi una sessantina di persone, 57 per l’esattezza, e la convinzione di aver smantellato le principali piazze dello spaccio di droga nel capoluogo e in vari comuni della provincia cosentina.

Ci sta tutto questo - e altro ovviamente – nell’operazione che, proprio per la sua imponenza, non poteva non prendere il nome del re dei Visigoti: “Alarico”.

Un’imponenza non solo per il numero di arresti ma anche per quello dei carabinieri - oltre 500 - impegnati da stanotte nell’esecuzione delle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Cosenza e dal collega del Tribunale per i minorenni di Catanzaro.

I soggetti raggiunti per ora dai provvedimenti devono rispondere, a vario titolo, dei reati di detenzione e cessione di stupefacenti, estorsione continuata, detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, ricettazione.

Ed ancora: di furto in abitazione, spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, rapina aggravata e violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Contemporaneamente i militari dell’Arma stanno effettuando numerose perquisizioni domiciliari a carico di altri soggetti ritenuti coinvolti nella stessa attività investigativa.

L’operazione vede impegnati, come dicevamo, mezzo migliaio di carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai colleghi del 14° Battaglione “Calabria”, dello Squadrone Eliportato Cacciatori e del Nucleo Cinofili di Tito (in provincia di Potenza), assistiti anche da una copertura aerea assicurata da un elicottero dell’8° nucleo di Vibo Valentia.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati stamani, nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 nel Comando provinciale dei carabinieri alla presenza del Procuratore della Repubblica di Cosenza.

(Notizia in aggiornamento)