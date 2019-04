Provincia di Crotone. Eletti i consiglieri, tiene il patto “Pd-Demokratici”

È finita 7 a 3 la “partita” per l'elezione nel Consiglio provinciale di Crotone. Stasera, poco prima delle 21,30, sono stati effettuati i conteggi e sancita l'elezione di sette consiglieri per la lista unitaria tra il Partito democratico ed i DemoKratici, e tre della lista di ispirazione del Centro destra. Nessun consigliere, invece, è andato alla terza di lista, Provincia civica e Progressista, che fa riferimento ad Articolo 1.

Per la maggioranza, nella lista “Nuova Provincia” sono stati così eletti Simone Saporito, Gennaro Lerose, Vincenzo Lagani, Giuseppe Dell'Aquila, Saverio Flotta, Atonio Barberio e Pina Flotta; sono rimaste fuori tre donne: Marianna Caligiuri, Gina Spina e Pina Piperio.

Per il centro destra, invece, lista “Per Crotone Provincia”, eletti Luigi Lidonnici, Franca Costanzo ed Anna Curatola. Il primo degli eletti è risultato Simone Saporito.

Lo scrutinio dei voti è avvenuto dividendo i comuni della provincia in cinque gruppi, in ordine crescente, contrassegnati dalle schede di colore azzurro, arancione, grigia, rossa e verde, quest'ultima per il comune di Crotone.

I risultati sono stati ottenuti in base al voto ponderato. Sono stati 229 i votanti complessivi, su un totale di 284 aventi diritto.

Da tener presente che cinque Comuni non hanno partecipato al voto perché i rispettivi Consigli sono stati sciolti, vale a dire: Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, Casabona e Crucoli.

La proclamazione avverrà domani alle 16,30 nella sala Borsellino della Provincia pitagorica.