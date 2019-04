firmo, un defibrillatore in memoria di Rosanna Branca

Sindaco Gennarino Russo

Continua senza sosta l'attività di raccolta fondi sponsorizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Firmo e promosso dall'associazione “Marinella Bruno Onlus” con il contributo delle famiglie Capparelli-Branca, che avrà come obiettivo quello di acquistare e installare il primo defibrillatore nel territorio comunale. Il tutto per onorare il ricordo della compianta Rosanna Branca, prematuramente scomparsa, in un progetto che si chiama “Firmo Zemër”.

«Si tratta di una iniziativa -afferma il sindaco Gennarino Russo- che coinvolge tutta la comunità firmense e che punta a mantenere viva la memoria di una ragazza scomparsa troppo presto. Ringrazio le famiglie Capparelli e Branca per la loro donazione e continuiamo l'opera di raccolta anche con gli esercizi commerciali al fine di riuscire ad acquistare il primo defibrillatore cittadino. Come amministrazione comunale -aggiunge- ci impegniamo per la formazione degli operatori e per la manutenzione dello strumento. Confidiamo nella sensibilità di tutti i cittadini».

Fondamentale, infine, il ruolo dei volontari del servizio civile universale presso il municipio, che per l'occasione forniscono il proprio supporto e la propria attività di promozione.