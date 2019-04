Anticorruzione, la Regione Calabria ha un nuovo responsabile: Ersilia Amatruda

Ersilia Amatruda

La Giunta della Regione Calabria presieduta da Mario Oliverio ha nominato Ersilia Amatruda come responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza.

Amatruda, originaria di Lametia Terme, dirigeva gli uffici della delegazione romana della Regione Calabria. Laureata in Giurisprudenza e avvocato del foro lametino, ha guidato, tra l’altro, il servizio “Cooperazione, Partenariato, Imprenditorialità, Lavori di Pubblica Utilità" il dipartimento lavoro della Regione Calabria, componente del comitato di pilotaggio del Por Calabria pari opportunità, presidente del Comitato unico di garanzia della Regione e referente tecnico per Calabria della conferenza delle Regioni. Quello dell’anticorruzione e della Trasparenza è uno degli uffici più importanti della Regione Calabria. La nomina di Amatruda giunge al termine di un iter seguito alla rinuncia del precedente dirigente regionale individuato per ricoprire il delicato incarico.