Violenza di genere: 3 divieti di avvicinamento in provincia di Cosenza

Ben 3 divieti di avvicinamento sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato nella provincia di Cosenza.

Stamattina, personale della Squadra Mobile della Questura ha eseguito la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e di comunicazione con la stessa, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura, nei confronti di F.L.P. 34enne di Rende, ritenuto responsabile di stalking.

A seguito della denuncia dell’ex convivente dell’uomo, sporta in Questura nei mesi scorsi, è stato accertato che l’uomo, con condotte reiterate nel tempo, minacciava e molestava la donna, seguendola di continuo, controllandone i movimenti e offendendola ripetutamente, costringendola anche a cambiare casa e abitudini.

Nei giorni scorsi, la Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento simile nei confronti di E.R. 40enne di Cosenza, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati.

In questo caso, dopo la denuncia della ex compagna, è stato accertato che l’uomo maltrattava l’ex coniuge, minacciandola di morte, sottoponendola a continui soprusi ed umiliazioni, aggredendola verbalmente e fisicamente, anche in presenza del figlio minore, arrivando, in una circostanza, anche a scagliarle contro un coltello da cucina, fortunatamente senza riuscire a colpirla.

Sempre ieri pomeriggio personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano ha dato esecuzione a misura cautelare dell’allontanamento dalla casa-famiglia e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, ad un uomo 57enne di Barletta (BT).

La misura cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale della Repubblica di Trani, scaturisce da un’attività d’indagine di personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Barletta.