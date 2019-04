Sociale, Pizzo investe su impianti sportivi

Ha deciso di investire nel sociale e negli impianti sportivi il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo. Il primo cittadino e la sua giunta hanno infatti avviato gli interventi di riqualificazione dei campetti sportivi di località Sant’Antonio, nei quartieri della cosiddetta Ex 167.

Finanziata per quasi 100 mila euro, sulla struttura si sta intervenendo in questa fase con la posa del manto erboso. Una volta completati i lavori, sarà pubblicato il bando per l’affidamento della gestione, iniziativa istituzionale sulla quale sarà impegnata la consigliera delegata allo sport Giorgia Andolfi.

“I lavori – fa sapere il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Maria Francesca Pascale – si inseriscono nel piano di interventi finanziati dall’Istituto Credito Sportivo per un totale di circa 400 mila euro e che l’Esecutivo Callipo ha inteso destinare all’ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture sportive esistenti. Dai campi da tennis della stessa località Sant’antonio, dove si prevede, tra le altre cose, anche la ristrutturazione degli spogliatoi; passando dal bocciodromo, all’interno della villa comunale su via nazionale; dal campo di calcio di località Marinella fino ai piccoli interventi al campo del tiro a segno di località lottizzazione Colace”.