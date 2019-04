Arriva anche a Lamezia la mozione Giachetti-Ascani “Sempre Avanti”

È nata anche a Lamezia Terme il coordinamento della mozione Giachetti-Ascani “Sempre Avanti”. Alla presenza dei componenti dell’assemblea nazionale del Pd Francesco Grosso, Tina Foti e Francesco Muraca e alla presenza di Pino Salerno ed Antonino Castorina si è infatti il coordinamento.

“Da oggi all'interno del PD Calabria” - affermano i componenti della mozione Giachetti - “esiste ufficialmente un'area democratica, moderata e riformista che vuole portare il proprio contributo al partito per rilanciare l'azione politica nella nostra regione e negli enti locali dove governiamo e dove a breve si tornerà alle urne”

“Fare politica vuol dire farsi carico delle aspettative dei cittadini, provare ad ascoltarli, cercare di dare risposte concrete ai problemi quotidiani. Insieme al gruppo di militanti, di iscritti e insieme ai tanti cittadini comuni che siamo riusciti a coinvolgere in questo nostro percorso, abbiamo deciso di non far cadere l’impegno che abbiamo portato avanti fino ad oggi e di rilanciare”, proseguono dalla mozione Giachetti.

“Il centro sinistra e il Partito Democratico hanno bisogno di un rinnovamento e questo non può che avvenire attraverso l’apertura alla società civile. Saremo in prima linea per ricostruire il Partito Democratico della Calabria che oggi più che mai ha bisogno di un congresso vero e di un gruppo dirigente autorevole e rappresentativo - afferma Antonino Castorina – e faremo sentire la nostra voce nei prossimi appuntamenti elettorali consapevoli che la rappresentanza politica noi non la deleghiamo ad altri”.