Vibo, sequestrati attrezzi da pesca irregolari

Diversi attrezzi da pesca professionale utilizzati in maniera illegittima, presumibilmente da pescatori senza la regolare licenza, nelle acque davanti la costa di Amantea, sono stati sequestrati dai militari della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina. Tra questi una rete da posta “imbrocco”, lunga circa 1500 metri, che era priva delle targhette identificative.

Per queste violazioni, oltre al sequestro, è stata elevata una multa. Le attività di controllo da parte della Guardia Costiera continueranno nei prossimi giorni, sia via terra che via mare, al fine di garantire il contrasto della pesca illegale, l’immissione del pescato sul mercato e per la tutela dei consumatori.