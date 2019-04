Cutro, “beccati” a rubare pannelli di un autolavaggio. Arrestati

Un uomo di 39 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e un 25enne, entrambi pregiudicati e residenti a Cutro, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e solo il primo di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza.

Durante uno specifico servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, i militari li hanno sorpresi mentre cercavano di caricare velocemente su un autocarro dei pannelli isotermici del tetto di un autolavaggio nel centro del paese, che erano stati smontati dai dipendenti dell’attività e lasciati sul posto.

Una successiva attività ha permesso di recuperare anche il resto dei pannelli asportati in precedenza.

Il pm di turno ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale non sono state applicate misure cautelari nei confronti dei due indagati