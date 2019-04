Crotone: online i report Arpacal sul monitoraggio aria nelle centrali biomasse ed ex Pertusola

Nella sezione dedicata alla Provincia di Crotone per la tematica Aria, sono da oggi online, nel sito web dell’Arpacal, i rapporti sulle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria, riferiti all’anno 2018, delle centrali a biomasse di Crotone e Strongoli e della zona Ex Pertusola del capoluogo, rientrante nell’Area SIN “Crotone-Cassano-Cerchiara”.

I tre report sono stati già trasmessi agli enti territoriali e alle società titolari degli impianti e sono stati realizzati dal Servizio Aria del Dipartimento provinciale Arpacal di Crotone.

Nella relazione, in particolare, e quanto al sito dell’Ex Pertusola, vengono evidenziati in tutto 31 casi di superamento dei valori del particolato atmosferico, i cosiddetti PM10 e PM2,5, ovvero quanto a limite espresso come media giornaliera (da non superare per più di 35 volte per anno civile) e di media annuale. Si tratta di dati, va ribadito, in numero minore di quelli previsti dalle norme.

[+] NEI PDF ALLEGATI I REPORT COMPLETI