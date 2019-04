Auto sbanda e si ribalta sulla Due Mari: conducente estratto dalle lamiere, è ferito

È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 5 e 20 di questa mattina al km 7 della Ss 280, in direzione Lamezia Terme, in prossimità dello svincolo di Lamezia Est.

Unica vettura coinvolta una Fiat Punto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo per poi impattare contro il guardrail, ribaltarsi sul manto stradale e terminare la sua corsa contro le barriere stradali new jersey di delimitazione della carreggiata.

A bordo vi era il solo conducente che, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato tirato fuori dai Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e consegnato al personale sanitario del Suem 118 per il trasporto in ospedale. Il malcapitato non verserebbe in pericolo di vita.

Le unità vigilfuoco hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale. Sul posto la polizia stradale di Catanzaro e personale dell'Anas per quanto di competenza. Disagi per la viabilità sino al termine delle operazioni.