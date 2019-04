Pallavolo: Provolley battuta dal Bisignano, a rischio la categoria

Dura solamente un set l’opposizione della Provolley Crotone in quella che sarebbe dovuto essere una delle partite più importanti dell’anno. Invece la squadra di mister Celico dopo il primo parziale molla completamente, spianando la strada ad un Bisignano che ha giocato in scioltezza portando a casa tre punti senza faticare più di tanto.

E non può essere una scusante qualche defezione dell’ultima ora per i pitagorici che adesso si sono complicati tremendamente il cammino verso la salvezza. Oggi infatti è solamente uno il punto che i crotonesi conservano di vantaggio rispetto alla terzultima, la Elio Group di Cetraro che ha vinto sul campo del fanalino di coda Lamezia, portandosi ad un tiro di schioppo dai pitagorici.

La Provolley a Bisignano si è giocato il primo set alla pari, tanto che i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio con minimo scarto. Ma da quel momento in poi i pitagorici hanno tirati i remi in barca, senza praticamente scendere in campo nel secondo set, perso 25-10 per poi mollare definitivamente nel terzo. Adesso ci vorrà una vera e propria impresa per tenersi stretta la categoria, mister Celico e i suoi ragazzi dovranno mostrare senso di appartenenza e attaccamento alla maglia, dare tutto per non rovinare una stagione che sembrava presentasse particolari difficoltà.

VOLLEY BISIGNANO-PROVOLLEY KR 3-0

Parziali set: 25-23, 25-10, 25-19

VOLLEY BISIGNANO: Amodio A., Amodio C., Barex, Caputo, Cosentino, Esposito, Ferraro, Grosso, Iaquinta, Pugliese. Allenatore: Amodio.

PROVOLLEY KR: Alfieri, Calabretta, Celico, D'Alife, Frangiamore, Logozzo, Pelaia, Perruccio, Riganello, Vrenna.