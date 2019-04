Sequestrato depuratore comunale nel cosentino: scaricava reflui in un vallone

I depuratori a servizio del centro abitato di Cerisano, nel cosentino, sono stati sottoposti a controllo dai carabinieri Forestale del capoluogo bruzio che in due dei tre impianti non hanno riscontrato irregolarità, mentre per quello di località “Santo Ianni” hanno accertato che le acque reflue in uscita da un vecchio impianto, venivano scaricate nel limitrofo vallone Ianno, in assenza di una autorizzazione formale allo scarico.

Dagli accertamenti effettuati lungo il corso del vallone è stata scoperto la presenza di notevole eutrofizzazione delle acque superficiali dovuta, presumibilmente, all'elevato carico organico in uscita dallo stesso con il conseguente deterioramento e danneggiamento delle acque dello Ianno.

L’impianto è stato così sottoposto a sequestro e il responsabile comunale dell'area tecnica è stato denunciato per danneggiamento aggravato di acque pubbliche.