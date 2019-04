Vvf in prima linea nella Giornata dell’autismo: tante caserme illuminate di blu

Il 2 aprile si svolge, come ogni anno, la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. Come nelle precedenti occasioni, una fra le molte iniziative sul tema, sia in Italia che in altre parti del mondo, consiste nell’illuminare di blu i più importanti edifici delle città, perché il blu è il colore che rappresenta l’autismo. Anche quest'anno i Vigili del Fuoco della Calabria hanno aderito all'iniziativa illuminando di blu alcune delle sedi operative e la Direzione Regionale Vigilfuoco Calabria durante la notte fra l’1 ed il 2 aprile.

I Vigili del Fuoco sono da tempo in prima linea sui temi della sicurezza con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nei cittadini ed hanno voluto esprimere la loro vicinanza e solidarietà a tutte le persone affette da questa patologia.