Andava in giro con una mannaia da macellaio, ex poliziotto fermato a Vibo

La Polizia di Stato ha denunciato, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, S.F., 55enne, ex appartenente alla Polizia di Stato, impiegato nei ruoli civili e attualmente sospeso dall’incarico. La Volante lo ha intercettato e fermato mentre percorreva le vie cittadine a bordo della sua autovettura. La perquisizione veicolare ha consentito il rinvenimento di una mannaia da macellaio, in acciaio con lama affilata, successivamente sottoposta a sequestro.

Subito dopo, l’uomo, affetto da disturbi psichici, nel timore che gli venissero somministrati farmaci, è fuggito a piedi, per poi essere bloccato, a qualche centinaio di metri, dopo un breve inseguimento. Portato in Questura, all’ex poliziotto è stato notificato un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore e, in serata, è stato ricoverato presso il Reparto di Psichiatria di Vibo Valentia, per il trattamento sanitario obbligatorio.