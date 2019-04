Ionadi: noleggiano Audi rubata, denunciato il titolare di un autosalone

I Carabinieri di Francica, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale effettuato in via Nazionale nella zona di Ionadi, alle porte di Vibo, hanno fermato un’autovettura Audi Q8 con targa ungherese con a bordo due persone di nazionalità italiana. In seguito ad ulteriori accertamenti la vettura è risultata oggetto di furto consumato in Ungheria poche settimane fa.

L’autista ha comunque esibito i documenti dell’avvenuto contratto di noleggio presso un autosalone con sede in provincia di Milano. All’esito delle indagini, i Carabinieri hanno proceduto così alla denuncia in stato di libertà del titolare dell’autosalone, un 43enne domiciliato a Milano, che dovrà ora rispondere del reato di ricettazione. Il veicolo, del valore commerciale di 140mila euro, è stato nel frattempo sottoposto a sequestro penale.