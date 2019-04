Rende Calcio, accordo con il preparatore dei portieri Alessandro Greco

Alessandro Greco

Il Rende Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il preparatore dei portieri Alessandro Greco che per un’altra stagione sarà il punto di riferimento tecnico dei pipelet biancorossi. È bastata una chiacchierata e una stretta di mano con il presidente Fabio Coscarella per sancire il prolungamento del contratto, segno tangibile di una fiducia che rimane immutata nel corso degli anni. Alessandro Greco, punto di riferimento anche del settore giovanile, diventa a tutti gli effetti un uomo del Rende Calcio vista anche la sua storia prima da giocatore e poi da allenatore.

«È un vero piacere per il Rende Calcio sapere di poter contare ancora su un professionista come Alessandro Greco – dice il presidente Coscarella – È bastata una stretta di mano per trovare un accordo che ci vedrà impegnati insieme a scrivere nuove pagine della storia del Rende Calcio».

«Per me il Rende rappresenta una seconda famiglia – afferma Alessandro Greco – Nel corso di questi anni siamo riusciti a mettere in piedi qualcosa di importante e sono veramente felice per la stima e la fiducia che il presidente Coscarella ha voluto rinnovarmi».