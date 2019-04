Castrovillari: 3 mln di euro per adeguamento sismico scuola media Giustino Fortunato

Domenico Lo Polito

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, lunedì pomeriggio primo aprile, ha definito a Catanzaro, presso la Regione Calabria, il cronoprogramma dei lavori, per 2milioni e 850mila euro di finanziamento, per l’adeguamento sismico del plesso della Scuola media statale “Giustino Fortunato”, in esecuzione al decreto ministeriale del MIUR n.2 del 3 gennaio 2019.

“L’opera - spiega- prevede una serie di interventi strutturali per la messa in sicurezza di questo tipo di edificio e nel rispetto delle attuali normative.” Entro 180 giorni dovranno essere aggiudicati i lavori ed entro ottobre 2020 dovranno concludersi.

“L'Amministrazione comunale – osserva- con soddisfazione porta, così, a termine anche quest’altro impegno, parte del suo cronoprogramma a servizio del bene comune e per un appropriato rinforzo strutturale di manufatti come la scuola, importante per la collettività e per la vivibilità di docenti e studenti, nonché per la tranquillità delle famiglie.”