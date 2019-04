Reggio: un motorino rubato e furti in auto, Polizia recupera tutto

Hanno seminato il panico rubando un motorino in via Torrione e delle borse in due auto in sosta, ma l’intervento della Questura di Reggio Calabria ha permesso di recuperare la refurtiva.

La Sala Operativa ha potuto monitorare gli spostamenti del motoveicolo grazie all’attivazione della centrale operativa VIASAT che gestisce i dispositivi di localizzazione satellitare di cui era dotato lo scooter riuscendone a tracciare il percorso tra le vie del centro. Nel frattempo, i due ladri stavano rubando a bordo di auto in sosta.

Intercettati nella zona di Ciccarello, sono stati inseguiti fino all'interno di alcune palazzine popolari. La volante una volta all'interno della zona chiamata "panoramica di Ciccarello" ha costretto i ladri ad abbandonare lo scooter e la refurtiva per poter fuggire a piedi all’interno dell’intricata zona delle palazzine. Le borse sono risultate appartenere a due donne a cui sono state prontamente restituite.