Complesso di Le Castella: sottoscritto verbale di consegna, tempi brevi per la riapertura

Nel pomeriggio di oggi si è svolta presso la Prefettura di Crotone una riunione per un aggiornamento sul cronoprogramma, definito nel corso dell’incontro del 6 febbraio scorso (LEGGI), relativo al complesso monumentale “Le Castella” di Isola di Capo Rizzuto.

Durante la riunione è stato dato atto della conclusione della prima fase delle attività, terminata con la sottoscrizione del verbale di consegna del castello aragonese al Polo museale della Calabria.

Il perfezionamento della consegna - viene spiegato dall’Ufficio di Governo - è solo l’atto preliminare e prodromico alla riapertura in tempi rapidi del complesso, ovviamente dopo l’individuazione di un gestore.

A questo scopo è stata prospettata la sottoscrizione di un accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le attività Culturali e il comune di Isola di Capo Rizzuto, che consentirebbe di operare in chiave sinergica per il raggiungimento dell’obiettivo.

In questa stessa ottica, l’Assessore regionale alla Cultura ha informato i presenti che è in fase di definizione il riconoscimento di un finanziamento di circa 200 mila euro per la valorizzazione della fortezza aragonese di Le Castella.

La sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione aprirebbe, quindi, la strada alla procedura per l’individuazione del gestore del complesso monumentale.

La riunione ha consentito un confronto costruttivo su una bozza di accordo, al termine del quale è stato delineato il cronoprogramma per le successive attività.

Il Prefetto ha pertanto convocato per il prossimo 16 aprile la riunione per la sottoscrizione dell’accordo di programma, assegnando alle parti, per le attività di rispettiva competenza, il termine di 14 giorni per la definizione del documento.

Nelle more di questa operazione il Segretariato Regionale del Mibac e il Polo museale della Calabria dovranno predisporre il progetto di valorizzazione da inserire nel capitolato del bando di gara.

All’incontro di oggi erano presenti l’assessore regionale alla Cultura, il Dirigente del Segretariato Regionale Mibac, la Direttrice del Polo museale della Calabria, il Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone e la commissione straordinaria del comune di Isola di Capo Rizzuto.