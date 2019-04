Porto Gioia Tauro, il ministro Toninelli: “A breve soluzione per intermodalità”

Danilo Toninelli

L’accordo è stato raggiunto, adesso per Danilo Toninelli, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il passo da compiere è l'intermodalità. La soluzione sembra propendere per la tratta San Ferdinando e Rosarno, e le altre che oggi non hanno caratteristiche tecnologiche da supportare nuovi treni da 750 metri con i container, sia quella di far passare ad Rfi la proprietà sia del sedime che dei binari.

Ha quindi annunciato la volontà di portare al tavolo con la Regione il Corap che “gestisce la tratta da San Ferdinando fino a Rosarno, tutti devono metterci la faccia e tutti si devono assumere e proprie responsabilità perché' da qua devono uscire container caricati su dei treni che devono andare su' per l'Italia e magari chissà anche in Europa, che significa rilancio, occupazione, benessere, e, come ha detto bene l'amico Nicola Morra, significa tenere lontano le mafie perché' più lavoro abbiamo più occupazione abbiamo, più legalità abbiamo e meno criminalità organizzata”.