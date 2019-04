Gioia Tauro, Lezzi: “Giorno importante, pensiero va a lavoratori”

Barbara Lezzi

“Oggi per Gioia Tauro è un giorno davvero importante, di riscatto, che può segnare un nuovo inizio. L’accordo raggiunto sul porto da Terminal Investment Ltd e Contship Italia è una delle notizie più belle da quando sono diventata ministro. Il primo pensiero va ai lavoratori di Gioia Tauro, di cui ho conosciuto le difficoltà e preoccupazioni in occasione della visita compiuta al porto nell’agosto scorso. Da loro in queste ore mi stanno arrivando messaggi di felicità per un risultato che soltanto qualche mese fa a molti sembrava un miraggio”. Questo il commento del ministro per il Sud Barbara Lezzi.

“Gioia Tauro è, per le sue caratteristiche e la sua posizione strategica, un porto dalle enormi potenzialità ancora inespresse che può davvero diventare un polo attrattivo e di sviluppo non solo per il suo territorio, ma per tutto il Sud. Considero il rilancio di questa infrastruttura al pari della realizzazione di una grande opera e auspico che venga portata a pieno regime il più rapidamente possibile. Infine, ringrazio sinceramente il ministro Toninelli: su questa vicenda ha sempre lavorato per trovare una soluzione e, senza la sua determinazione, non avremmo avuto questa giornata”.