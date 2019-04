Antica Kroton: firmate le quattro convenzioni per il rilancio del patrimonio archeologico

Sono state sottoscritte oggi le quattro convenzioni per Antica Kroton. A siglare il documento erano presenti il sindaco Ugo Pugliese ed il presidente della Regione Mario Oliverio. Presente alla sottoscrizione anche l'assessore alla Cultura Valentina Galdieri.

Le convenzioni sottoscritte oggi riguardano aree di importanza strategica, come la zona vicino allo Scida, via Acquabona e l’area ex Ariston, la cui assenza avrebbe minato alla base il progetto del parco archeologico urbano. Il progetto nel suo complesso sarà, tra l'altro, presentato alla città il prossimo 12 aprile nel corso dell'evento che si terrà al Museo di Pitagora.

Si tratta dei provvedimenti che prevedono la corresponsione di oltre 12 milioni di euro che seguono il finanziamento già assegnato lo scorso luglio di oltre 23 milioni di euro. Un percorso che è stato possibile grazie alla sinergia tra Comune, Regione e Ministero e che consente la realizzazione del programma che l'amministrazione ha messo in campo, finalizzato alla valorizzazione del suo patrimonio culturale su cui fondare processi di sviluppo sociale ed economico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pugliese e dall'assessore Galdieri per un nuovo passaggio fondamentale sulla strada del percorso che rappresenta non solo uno dei più grossi interventi finanziati in Italia per la valorizzazione dei beni archeologici ma una vera e propria “rivoluzione culturale” per Crotone.

"Un progetto che non è soltanto riscoperta del patrimonio archeologico di Kroton ma anche un percorso identitario che mira alla riscoperta di una identità da troppi anni dimenticata dalla nostra città” - sostiene l'assessore Galdieri.

“Stiamo per sfogliare un'ulteriore pagina di quanto promesso in campagna elettorale. Dai sogni si passa alla visione e da questa alla realtà. Raccogliamo il frutto di una programmazione che abbiamo fortemente voluto portare avanti perché convinti della strategicità che assume per il futuro di Crotone, che è stata possibile anche grazie all'attenzione che il presidente Oliverio ha sempre mostrato nei confronti di Crotone". dichiara il sindaco Ugo Pugliese.