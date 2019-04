Scoperto ambulatorio abusivo. Al suo interno visite senza autorizzazione

Sulla carta era un semplice studio di fisioterapia ma, in pratica, era una struttura in cui venivano effettuate visita da parte di una biologa nutrizionista, da una logopedista e da un massaggiatore professionale: il che ne ha fatto scattare la chiusura per l’esercizio abusivo della professione.

È successo a Mileto, dove i Carabinieri del Nas hanno scoperto il poliambulatorio specialistico abusivo all'interno di quello che era stato dichiarato, appunto, come uno studio fisioterapico.

Da controlli è anche emerso l'utilizzo di apparecchi elettromedicali (come Tecar, laser, crio) con la mancata predisposizione di strumenti idonei di protezione fisici (divisioni murali e Dpi) e di segnalazione (cartellonistica) per la tutela della salute dell'operatore e del paziente sottoposto alla terapia strumentale.

I militari hanno informato la Procura di Vibo Valentia e hanno avviato le procedure per la chiusura della struttura. Sul posto è anche intervenuto il personale dello Spisal, il Servizio per la tutela e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dell'Asp.