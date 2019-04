Attività della Polizia Municipale, notificate 27 comunicazioni di abuso edilizio

Sono 27 le comunicazioni di reato di abuso edilizio emesse dalla Polizia municipale di Crotone. A queste si aggiungono 30 verifiche sull’esecuzione di ordinanze sindacali e dirigenziali in materia di pericolo per l’incolumità e demolizioni abusive.

Ma anche diversi sono stati i controlli che, su delega della Procura della Repubblica, sono stati eseguiti su costruzioni per verificarne la conformità rispetto alle norma di edilizia ed urbanistica. Ed ancora, effettuati un interrogatorio su delega del magistrato di un soggetto indagato per abuso edilizio, ed un intervento, con accertamento nella veste di agenti di polizia giudiziaria, in circa 30 incidenti verificatisi dall’inizio dell’anno, in particolare nel recente sinistro verificatosi il 29 marzo in Via Gioacchino da Fiore, caratterizzato dall’investimento di una donna da parte di un minorenne poi scappato.

È stato grazie agli agenti di polizia locale e ai Carabinieri, che è stato possibile infatti identificare e rintracciare il giovane, rimettendo gli atti alle decisioni del Tribunale dei Minori di Catanzaro.

La municipale ha poi partecipato alle azioni del progetto “Scuole sicure”, finalizzato al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti mediante dei controlli interforze che li hanno visti impegnati il 29 marzo scorso davanti all’istituto Ipsia, e il giorno dopo al Liceo Classico Pitagora.

Quanto progetto “Focus ‘ndrangheta”, finalizzato al contrasto di reati in materia di attività commerciali, sono stati eseguiti dei controlli interforze presso degli esercizi commerciali.

Proprio in questo contesto è stato fornito supporto nell’organizzazione di eventi sportivi e di carattere religioso o culturale, come per le partite di calcio della squadra cittadina o per la programmazione del Mese Mariano, di eventi come la StraCrotone del prossimo 14 aprile, o del 3° Trofeo Città di Crotone in programma il 7 aprile.

Controlli anche nel mercato di via Manna, con la conseguente esecuzione di una ordinanza sindacale in materia di igiene e salute pubblica che ha portato alla chiusura dell’area adibita alla vendita di prodotti ittici.

La municipale, fanno sapere dal Corpo, opera con un organico ridotto composto da 33 unità, che già da quest'anno tuttavia, sarà rinforzato con altri 10 agenti mentre altri 6 saranno assunti nel 2020.

“Ciò nonostante – viene ribadito - l’impegno quotidiano del servizio di polizia locale per contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza e legalità della comunità crotonese non manca, specie grazie alla collaborazione, ormai consolidata, con le altre forze dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica”.

Nelle ultime settimane la Polizia Locale di Crotone, al comando di Mariateresa Timpano, è stata molto attiva con servizi che riguardano la vigilanza e il controllo in materia di circolazione stradale, commercio, edilizia, servizi di supporto ma anche altre funzioni importanti per la vita quotidiana della collettività.