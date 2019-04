‘Ndrangheta: arrestato il figlio di “Tiradritto”, deve scontare 3 anni per abuso d’ufficio

I Carabinieri del Gruppo di Locri hanno arrestato Rocco Morabito, 59enne di Bovalino, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria.

L’arrestato, condannato per abuso d’ufficio in concorso commesso con modalità mafiose, deve scontare la pena residua di oltre 3 anni di reclusione. L’uomo è il figlio di Giuseppe Morabito, alias “Tiradritto”, capo dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante in Africo, detenuto al regime del 41 bis.