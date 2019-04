Controlli a 360° nel centro storico di Corigliano: 5 denunce

In questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno intensificato i controlli nel centro storico cittadino, costituito da una fitta rete di case, molte delle quali disabitate o abbandonate, che sorgono intorno all’antico castello ducale.

Il resoconto dei controlli effettuati dai militari con l’ausilio di un’unità cinofila della GdF e dei tecnici dell’Enel, è di tre denunce per furto aggravato di energia elettrica, una denuncia per inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ed una per porto abusivo di armi atte ad offendere, nonché di una segnalazione alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanza stupefacente.

Nello specifico i Carabinieri hanno effettuato mirati controlli a soggetti che si riteneva sottraessero energia elettrica dalla rete pubblica. Tre diverse abitazione sono state controllate con l’essenziale ausilio dei tecnici Enel ed in tutte e tre gli inquilini, rispettivamente due senegalesi ed una coriglianese, effettivamente prelevavano la corrente dalla rete pubblica, avendo danneggiato le cassette di derivazione e creato un allaccio abusivo con dei by-pass in rame artigianali. Le cassette sono state sequestrate, mentre i tecnici ripristinato la sicurezza degli impianti manomessi. Per i tre soggetti è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato di energia elettrica.

Contestualmente è stata eseguita una perquisizione domiciliare con il prezioso fiuto dell’unità cinofila a casa di L.D., 26enne coriglianese, sottoposto da circa un anno alla misura cautelare degli arresti domiciliari dopo l’operazione “Tribunale”. La minuziosa perquisizione ha permesso di rinvenire 1,5 grammi di hashish nascosti all’interno di un pensile della cucina. Il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.

Infine, durante un controllo veicolare, è fermato S.L. 60enne coriglianese, che a seguito di apposita perquisizione dell’autovettura, è stato trovato con due coltelli a serramanico ed una mazza da legno, accuratamente celati nell’abitacolo. L’uomo è stato deferito e le armi sequestrate.