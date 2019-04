Giacomo Battaglia

È deceduto in una clinica di Rizziconi, il noto artista reggino Giacomo Battaglia. Attore e comico di livello nazionale, componente del celebre duo "Battaglia e Miseferi", era molto amato ed apprezzato non solo in città, ma in tutta Italia.

Lo scorso 28 giugno un ictus lo aveva colpito riducendolo sin da subito in fin di vita. L’artista però non è riuscito a vincere questa lunga e travagliata lotta e si è spento nelle scorse ore.