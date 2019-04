PD Luzzi: amministrazione non approva bilancio, saltano fuori gravi errori e inadempienze

Una veduta di Luzzi (Cosenza)

A Luzzi è successo quello che non era mai avvenuto prima in consiglio comunale. La maggioranza NON ha approvato il bilancio di previsione entro la data prevista per legge 31-03-2019 grazie a un’attenta minoranza, formata da Andrea Guccione, Giuseppe Giorno e Maria Lirangi, rispettivamente PD, M5S e lista civica, che minuziosamente e dettagliatamente hanno spulciato il bilancio presentato dalla giunta Federico, constatando irregolarità e inadempienze.

Secondo quanto riportato in una nota dal Pd Luzzi, “pare ci siano cifre scritte senza cognizione con gravi errori ,inadempienze e documenti contrastanti.”

Il motivo della mancata approvazione e del rinvio è emerso sul mancato parere favorevole espresso dalla responsabile al bilancio e sulla delibera di giunta approvata senza acquisire il parere.

“Senza sconti sempre dalla parte dei cittadini, per tutelarli da ogni sopruso”, conclude il Pd.