Incidente a San Lorenzo, tre feriti. Uno è in condizioni gravissime

È di tre feriti, tra cui uno in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sulla statale 106 nel comune di San Lorenzo.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure, le forze dell’ordine per i rilievi del caso, e il personale dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto interessato.

L’associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la statale.