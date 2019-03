Pali pericolanti sul tetto della chiesa, tagliati e messi in sicurezza dai vigili

Rischiavano di cadere sulla chiesa di San Giuseppe. Per questo motivo una squadra dei vigili del fuoco di Vibo Valentia è intervenuta nel capoluogo di provincia per rimuovere i pali di antenna per la trasmissione radiotelevisiva dismessi e pericolanti posti sul tetto della canonica.

I vigili, utilizzando tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e con l’ausilio dell’Autoscala, hanno prima raggiunto il tetto e, dopo aver assicurato i pali, hanno proceduto al taglio degli stessi provvedendo successivamente alla discesa a terra. Le operazioni si sono concluse intorno alle 13.