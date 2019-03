Beatificazione, sabato prossimo il conferimento ufficiale a Natuzza Evolo

Natuzza Evolo

Sarà celebrata sabato prossimo, 6 aprile, alle 17, la santa messa che darà il via ufficiale alla causa di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica deceduta nel novembre 2009.

Ad officiare la messa in onore della mistica di Paravati, sarà monsignor Luigi Renzo, vescovo di Mileto, nel vibonese.

Il tribunale diocesano si insedierà alla casa di accoglienza Villa della Gioia per la celebrazione solenne che registra già un numero altissimo di adesioni da parte dei fedeli da ogni parte della Regione.

Il via libera per il processo di beatificazione di Natuzza - che durerà ufficialmente un anno - e arrivato nel novembre dell’anno scorso (LEGGI), annunciato dallo stesso Renzo, e si attendeva da quattro anni fino all’autorizzazione ad aprire la causa concessa dalla Congregazione delle Cause dei Santi.