Aeroporto Crotone. Ministero: interlocuzione tecnica per rilancio scalo

"Sul rafforzamento dell'aeroporto di Crotone non c'è alcun passo indietro del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli". È quanto si apprende da una nota stampa diffusa dal Ministero.

"È in corso una normale interlocuzione tecnica tra questa amministrazione, la Regione e la società di gestione aeroportuale - prosegue il comunicato - proprio al fine di risolvere le problematiche esistenti e garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per migliorare la mobilità della provincia calabrese. L'attuale interlocuzione riguarda la documentazione fornita al Mit, che va ampliata e dimensionata in modo corretto per non incorrere in rilievi da parte della Commissione europea. Si rammenta infatti che in base alle regole europee, ad esempio, non si possono concedere rotte onerate in luoghi nel cui bacino sono già previsti collegamenti aerei. Il Ministero è ampiamente disponibile a risolvere tutte le problematiche oggi sul tavolo e a confrontarsi con la Regione e con la società di gestione dell'aeroporto di Crotone per arrivare a una soluzione condivisa e in linea con le regole europee - conclude la nota - risolvendo quei problemi che potrebbero invece inficiare il lavoro fatto, e garantire così una migliore mobilità aerea da e per Crotone".