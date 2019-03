Un uomo di 46 anni è stato travolto e ucciso dalla propria auto nel reggino. La tragedi si è verificato nel pomeriggio di ieri nel comune di Caulonia.

Secondo le informazioni trapelate l’uomo, Roberto Cricelli, aveva aperto il cofano dell’auto, parcheggiata in pendenza, per verificare il quadro meccanico quando all’improvviso il mezzo, probabilmente per un guasto al sistema frenante, lo ha investito e trascinato per decine di metri.