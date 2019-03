Scontro tra due auto a Crotone, un morto sulla statale 107

Il violento scontro frontale tra due auto, una Fiat Bravo blu ed una Matiz grigia, è costato la vita ad una persona, una ragazza crotonese di appena 24 anni, Marianna Origlia, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita, di tratta di un 32enne di Cetraro.

Ad avere la peggio è stata purtroppo la 24enne, che è deceduta sul colpo all'interno dell'abitacolo della sua vettura, la Matiz ed inutile è stato l’arrivo dell’ambulanza e l’allertamento dell’elisoccorso. Il conducente della Bravo, invece, è stato portato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo.

Teatro della tragedia la strada statale 107 “Silana-Crotonese”, in corrispondenza del km 127, nei pressi del bivio per Corazzo. Il tratto è momentaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni e deviato sulla viabilità locale. Sul posto gli operatori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre dell’Anas.