Incidente stradale. Auto contro un muretto a Zumpano, un ferito

I Vigili del Fuoco di Cosenza, poco prima delle 9 di stamani, sono intervenuti nel comune di Zumpano sulla SP 234 dove si è verificato un incidente stradale.

Una autovettura, per cause in corso di accertamento, si è andata a schiantare contro un muretto e la squadra di soccorso dei pompiero, giunta sul luogo rapidamente, ha affidato la conducente del veicolo alle cure del 118 mettendo in sicurezza la vettura coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri per le operazioni di competenza.