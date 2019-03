Resistenza a Pubblico Ufficiale, 29enne nigeriano arrestato a Siderno

Gli Agenti della Polizia di Stato di Siderno hanno arrestato un cittadino nigeriano, O.B., 29enne, per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, fermato per un controllo nei pressi di un supermercato del centro cittadino, non ha voluto fornire le proprie generalità o esibire alcun documento d’identificazione. Alla richiesta degli Agenti di seguirli in Questura per ulteriori accertamenti, l’uomo ha iniziato a spintonare gli operatori, colpendo un Agente con una testata al volto, con calci e pugni.

L’uomo, in possesso di un Foglio di Soggiorno per motivi umanitari, è stato pertanto arrestato e, in attesa della convalida del provvedimento provvisorio di polizia, è stato trasferito presso la casa circondariale di Arghillà.

L’Autorità Giudiziaria, ravvisandone i presupposti, ha convalidato l’arresto in flagranza eseguito dagli Agenti della Polizia di Stato.