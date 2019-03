Orchidea Unicef: Reggio e Provincia prendono parte alla raccolta fondi

Nuova edizione per orchidea Unicef l'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi che torna in 2.400 piazze di tutta Italia, con il coinvolgimento di oltre 11 mila volontari, a sostegno della campagna "Ogni bambino è vita" per contrastare la malnutrizione co-responsabile, ogni anno, della morte di circa 3 milioni di bambini nel mondo.

Sabato e domenica per il suo decimo compleanno, Orchidea Unicef sarà presente in tutto il territorio nazionale con i suoi stand presso i quali, a fronte di un contributo minimo, sarà possibile scegliere la propria orchidea tra le quattro tonalità di colore disponibili.

Un’occasione unica anche per la rete dei volontari del Comitato Provinciale di Reggio Calabria per dare forza ad un’iniziativa grazie alla quale sarà possibile offrire un aiuto concreto, utile a salvare la vita a bambini meno fortunati perché nati in zone di povertà o teatro di guerra.

“Invito tutti a venire nelle piazze della nostra provincia – ha dichiarato Alessandra Tavella Presidente del Comitato Provinciale Unicef - per acquistare un’orchidea e aiutare, in maniera concreta, quei minori che in tante zone del mondo soffrono la malnutrizione e garantire loro assistenza sanitaria. Anche il più piccolo gesto può tramutarsi in una speranza di vita per molti bambini. Questa edizione di Orchidea Unicef, inoltre, ci vedrà presenti con i nostri stand in maniera più capillare sul territorio grazie all’impegno di un numero sempre crescente di volontari e alle sinergie organizzative tra i nuovi gruppi che si sono creati anche in provincia tra coloro che vogliono spendersi per un mondo a misura di bambino “.

Scegliendo un'orchidea presso uno stand con il contributo di 15 euro, ad esempio, l'Unicef potrà acquistare 30 bustine di latte terapeutico utili per salvare le vite di 6 neonati colpiti da malnutrizione acuta, 750 compresse a base di cloro per potabilizzare 1.500 litri d’acqua, 180 dosi di vaccino antipolio per garantire copertura vaccinale completa a 40 bambini, 900 bustine di integratore alimentare, 15 stetoscopi fetali per la cura e diagnosi prenatale.

A Reggio Calabria gli stand Orchidea Unicef saranno allestiti nelle seguenti piazze: Castello Aragonese (sabato 17/20), Crocefisso (sabato dalle 17.30 e domenica dalle 10.30), San Sperato (domenica 8.30 – 10- 12), Sacro Cuore (domenica mattina), Chiesa dell’Itria (domenica 11.30).

In provincia gli stand saranno presenti a: Melito Porto Salvo presso l’ex mercato coperto (sabato e domenica 10/12.30 - 17/20.30); Marina di San Lorenzo chiesa S.S Trinità (domenica mattina dalle 10); Condofuri presso Conad F.lli Russo (sabato e domenica); Bova Marina presso il Cineteatro Don Bosco (sabato sera dalle 19); Palizzi Marina presso Piazza dei Martiri (sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18); Gioiosa Ionica presso Piazza Vittorio Veneto (domenica dalle 9.30 alle 12.30); Palmi in piazza Primo Maggio; Rizziconi in Piazza Marconi; Taurianova in via Gagliardi.

Testimonial dell'iniziativa, anche quest’anno, è lo storico Ambasciatore dell'Unicef Italia Lino Banfi.