Pugliese (Provincia): “piogge e infiltrazioni d’acqua al Gravina, tecnici già a lavoro”

Questa mattina la squadra di manutenzione della Provincia, è intervenuta su sollecitazione del Presidente Pugliese, per effettuare interventi di ripristino al Liceo Gravina.

Gli operai hanno individuato infiltrazioni d'acqua a causa delle recenti piogge, ed effettuato alcuni fori nel solaio per consentire il deflusso dell’acqua piovana accumulata.

“Si è trattato di un primo tempestivo intervento, cui seguirà, probabilmente già nella prossima settimana se le condizioni climatiche lo consentiranno, il ripristino della guaina protettiva sul tetto. E’ necessario precisa la nota - ribadire che le condizioni strutturali del Liceo Gravina sono tenute in debita considerazione dall’Ente, ed è altresì opportuno ricordare che poco più di una settimana fa il Presidente Ugo Pugliese accompagnato dal dirigente del settore architetto Nicola Artese ha effettuato un sopralluogo nell’istituto scolastico e che in accordo con la dirigente si è stabilito di intervenire appena le condizioni meteo lo avessero consentito”.

"La sicurezza e l’incolumità dei ragazzi sono una responsabilità – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone – a cui non mi sottraggo, ma alle facili e strumentali polemiche, spesso innescate volutamente ed artatamente, a quelle mi sottraggo.

Non accetto che si speculi sui ragazzi! I nostri giovani – ha proseguito il primo cittadino - hanno diritto e devono avere scuole sicure, dignitose, ma devono anche avere rappresentanti in grado di mettere da parte personalismi e strumentalizzazioni”.

“La verità storica della vicenda "Gravina" è nota, non giova a nessuno, e specie ai ragazzi, fare dietrologia ed è per questo che ho deciso – conclude Pugliese- far parlare i fatti, di dare risposte con il lavoro! Fino ad oggi credo di averlo fatto, senza far mancare mai disponibilità e spirito collaborativo sia nei confronti della dirigente scolastica che nei confronti degli altri rappresentanti istituzionali del territorio."