Nuotatori krotonesi. Ilaria Fonte punta di Diamante ai Mondiali di Gwangju

Ai Mondiali a Gwangju, insieme a campionissimi del calibro di Detti, Paltrinieri, Cusinato, Quaglieri e Pellegrini, ci sarà anche la crotonese Ilaria Fonte.

Per la più importante manifestazione di nuoto nazionale, la Nuotatorikrotonesi sfodera la sua punta di diamante, infatti, che gareggerà il 3 e 5 aprile nei 50 e 100 dorso, rappresentando Crotone e la nostra regione, essendo l'unica atleta calabrese femmina presente agli Assoluti di Riccione, che fra le altre cose verranno trasmessi da Raisport.

Ilaria, 19 anni, arriva a questo importantissimo e prestigioso traguardo sportivo proprio nel momento giusto, sarebbe a dire nel pieno della sua crescita fisica e tecnica, e dopo aver già conquistato numerosi successi e record regionali.

Un grande punto di partenza e non di arrivo naturalmente, che consegna alla nuotatrice crotonese la possibilità di vivere e respirare il mondo del nuoto che conta, con l'umile consapevolezza che non conterà tanto il risultato sportivo in sè quanto la legittima soddisfazione di essere arrivati a disputare i Campionati Assoluti, insieme alla preziosa ed indubbia esperienza che la partecipazione alla competizione nazionale lascerà in dote ad Ilaria.

L'atleta raggiungerà Riccione martedì prossimo e sarà accompagnata e seguita dal tecnico della società Leonardo Fonte.